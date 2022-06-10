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1 час назад

NASA отправит на Луну дрожжи для выпечки

Ferra.ru

В Сети появилась информация, согласно которой в NASA определились с комплектами научной аппаратуры для отправки на Луну.

NASA отправит на Луну дрожжи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всего будет два комплекта, состоящих из пяти приборов Lunar-VISE, которые будут исследовать щитовой вулкан Гамма Груйтуйзена. Вместе с тем учёные запланировали и биологический эксперимент, получивший название LEIA.

В рамках последнего специалисты намерены проследить за ростом пекарских дрожжей на поверхности Луны. Ожидается, что исследование продемонстрирует, как именно они растут и развиваются в условиях повышенной радиационной обстановки и лунной гравитации.

По словам самих учёных, эти данные будут полезны для понимания влияния реальной, а не модельной космической среды на клеточные и молекулярные процессы, идущие в живых организмах.

Наука и техника,NASA,
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