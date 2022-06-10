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48 минут назад

Российские ученые создали дрон-грузовик

InScience

Инженеры из России разработали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов, сообщают «Ведомости». Разработка сможет переносить грузы весом до 250 кг на расстояние до 150 км.

Российские инженеры создали дрон-грузовик
Фото: InScienceInScience

«Алладин» может транспортировать не только груз, но и людей. Важное преимущество этой разработки — использование и бензинового двигателя, и электромотора. Благодаря этому он может пролететь до 150 км.

Основатель и генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов отметил, что специалисты самых разных стран пытались разрабатывать гражданские грузовые дроны, однако на данный момент их применение незаконно: потеря контроля над беспилотником или его перехват могут привести к плачевным последствиям.

Сегодня в рамках экспериментально-правовых режимов разрешено использование беспилотников с грузоподъемностью до 30 кг. В нашей стране уже действуют система проектов-маяков и регуляторных песочниц, которые позволят отработать правовые механизмы в отношении беспилотных летательных аппаратов, однако пока что их запрещено использовать.

Наука и техника,Александр Атаманов,
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