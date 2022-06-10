Российские инженеры создали дрон-грузовик

Инженеры из России разработали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов, сообщают «Ведомости». Разработка сможет переносить грузы весом до 250 кг на расстояние до 150 км.

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«Алладин» может транспортировать не только груз, но и людей. Важное преимущество этой разработки — использование и бензинового двигателя, и электромотора. Благодаря этому он может пролететь до 150 км.

Основатель и генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов отметил, что специалисты самых разных стран пытались разрабатывать гражданские грузовые дроны, однако на данный момент их применение незаконно: потеря контроля над беспилотником или его перехват могут привести к плачевным последствиям.