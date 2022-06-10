В ВОЗ заговорили о лабораторном происхождении COVID-19

Данные о коронавирусе SARS-CoV-2 все еще не исследованы до конца, ключевые фрагменты информации отсутствуют, и это не позволяет ученым восстановить полную картину распространения вируса. По этой причине нельзя исключать теорию о том, что SARS-CoV-2 имеет лабораторное происхождение. К такому выводу пришли представители Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете, сообщает News.ru.

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Уточняется, что новые данные для оценки возможной лабораторной утечки и последующего распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции отсутствуют, поэтому требуется провести тщательное расследование этой и других теорий возникновения коронавируса.

Ученые подчеркнули, что первые исследования раскрыли роль рынка морепродуктов в Ухани на раннем этапе распространения вируса. Однако то, каким образом инфекция попала на рынок, все еще неясно. Требуется определить, где именно произошел первый контакт с коронавирусом, говорится в отчете.