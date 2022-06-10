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13 минут назад

В ВОЗ заговорили о лабораторном происхождении COVID-19

Елена Прошина

Данные о коронавирусе SARS-CoV-2 все еще не исследованы до конца, ключевые фрагменты информации отсутствуют, и это не позволяет ученым восстановить полную картину распространения вируса. По этой причине нельзя исключать теорию о том, что SARS-CoV-2 имеет лабораторное происхождение. К такому выводу пришли представители Научной консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем отчете, сообщает News.ru.

В ВОЗ заговорили о лабораторном происхождении COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что новые данные для оценки возможной лабораторной утечки и последующего распространения SARS-CoV-2 среди человеческой популяции отсутствуют, поэтому требуется провести тщательное расследование этой и других теорий возникновения коронавируса.

Ученые подчеркнули, что первые исследования раскрыли роль рынка морепродуктов в Ухани на раннем этапе распространения вируса. Однако то, каким образом инфекция попала на рынок, все еще неясно. Требуется определить, где именно произошел первый контакт с коронавирусом, говорится в отчете.

В начале 2021 года группа экспертов из Китая и других стран провели исследование в Ухани. Специалисты выделили четыре версии происхождения вируса, наиболее вероятной из которых они сочли передачу человеку от летучих мышей или животного-посредника. Версия утечки инфекции из лаборатории в Ухани показалась им «крайне маловероятной».

Наука и техника,Самараэнерго,ВОЗ,
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