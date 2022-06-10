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28 минут назад

В NASA заинтересовались НЛО

Елена Прошина

NASA приняло решение с осени начать исследование случаев с неопознанными воздушными явлениями. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу организации.

В NASA заинтересовались НЛО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что подобранная команда начнет собирать информацию о событиях в воздухе, которые с научной точки зрения «нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления». Как подчеркнули в ведомстве, исследователи сосредоточат усилия на выявлении доступных данных, способах их сбора и использовании для научного обоснования всех известных случаев НЛО.

«Неопознанные воздушные явления в атмосфере представляют интерес как для национальной безопасности, так и для безопасности полетов», — подчеркнули представители NASA.

По предварительной информации, лидером исследовательской группы станет астрофизик Дэвид Спергель, президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке и бывший заведующий кафедрой астрофизики Принстонского университета.

Ранее сообщалось, что военные чиновники США представили новые случаи неопознанных воздушных явлений во время открытых слушаний в Конгрессе. На одном из видеороликов, снятых в 2019 году с корабля ВМС США через прибор ночного видения, снят неопознанный треугольный объект.

Наука и техника,Принстонский университет,NASA,
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