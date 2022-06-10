В NASA заинтересовались НЛО

NASA приняло решение с осени начать исследование случаев с неопознанными воздушными явлениями. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что подобранная команда начнет собирать информацию о событиях в воздухе, которые с научной точки зрения «нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления». Как подчеркнули в ведомстве, исследователи сосредоточат усилия на выявлении доступных данных, способах их сбора и использовании для научного обоснования всех известных случаев НЛО.

«Неопознанные воздушные явления в атмосфере представляют интерес как для национальной безопасности, так и для безопасности полетов», — подчеркнули представители NASA.

По предварительной информации, лидером исследовательской группы станет астрофизик Дэвид Спергель, президент Фонда Саймонса в Нью-Йорке и бывший заведующий кафедрой астрофизики Принстонского университета.