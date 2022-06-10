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57 минут назад

Космонавты начнут работы с 3D-принтером на МКС осенью

ТАСС

МКС, 10 июня. /ТАСС/. Работы с доставленным в июне на МКС 3D-принтером начнутся осенью, во время пересменки экипажей, передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Стало известно, когда на МКС запустят 3D-принтер
Фото: РоскосмосРоскосмос

По его словам, первые работы запланированы на время между прилетом экипажа корабля "Союз МС-22" и возвращением "Союза МС-21" на Землю.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что осенний пилотируемый полет на МКС ("Союз МС-22") запланирован на 21 сентября. Сейчас в состав экипажа на подготовке входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. В случае, если будет принято решение о полете Кикиной на американском корабле Crew Dragon, ее место в кресле "Союза" может занять астронавт НАСА Франциско Рубио.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства был Александр Мисуркин.

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