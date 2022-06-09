NASA изучит НЛО с научной точки зрения

«У нас есть доступ к широкому спектру средств наблюдения Земли из космоса, а это основа для научного исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов, которые помогут нам улучшить наше понимание неизведанного», - сказал заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.