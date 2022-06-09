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56 минут назад

NASA изучит НЛО с научной точки зрения

Вероника Полынина

NASA займется научными исследованиями неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает ТАСС.

NASA изучит НЛО с научной точки зрения
Фото: NASANASA

Исследование продлится девять месяцев, группу ученых возглавит американский астрофизик Дэвид Сперджел. По итогам исследования ученые подготовят доклад и представят его общественности.

Как отметили в NASA, под НЛО в американских правительственных организациях принято называть наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений. В агентстве подчеркнули, что в настоящее время свидетельств того, что НЛО имеют внеземное происхождение, нет.

«У нас есть доступ к широкому спектру средств наблюдения Земли из космоса, а это основа для научного исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов, которые помогут нам улучшить наше понимание неизведанного», - сказал заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

В Пентагоне рассказали о борьбе против НЛО

Ранее в Пентагоне рассказали конгрессменам об 11 случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами. Представитель ведомства сообщил, что во многих случаях наблюдавшиеся ВМС США явления были «похожи на некие беспилотные объекты, такие, которые находились в состоянии контролируемого полета».

Наука и техника,NASA,Пентагон,
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