Космический телескоп James Webb столкнулся с метеороидом

Новейший космический телескоп James Webb столкнулся с небольшим метеороидом, но не получил серьезных повреждений и продолжает работать, сообщает НАСА.

Фото: Reuters Reuters

«В период с 23 по 25 мая космический телескоп НАСА James Webb получил удар по одному из сегментов главного зеркала. По итогам первоначальных оценок команда обнаружила, что телескоп по-прежнему работает на уровне, превышающем все требования миссии, несмотря на слабо различимое влияние на данные», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.

James Webb стартовал с Земли 25 декабря прошлого года. После выхода аппарата на рабочую позицию специалисты начали его подготовку к последующей работе – был открыт тепловой щит и развернуто основное зеркало телескопа. Сообщалось, что телескоп приступит к полноценной работе в июле нынешнего года.

Телескоп James Webb – это совместный проект НАСА, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского портала «Спейс ньюс», НАСА уже вложило в его реализацию 8,8 млрд долларов, ЕКА – 815 млн долларов, включая стоимость ракеты и запуска, ККА – 165 млн долларов.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb, и было объявлено, что специалисты приступают к их наземным испытаниям. Как тогда признал Цурбухен, создатели телескопа «недооценили технологическую сложность» проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м – самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту.