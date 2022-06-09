Фрагмент сердца напечатали на 3D-принтере

Специалисты Института Висса, входящего в структуру Гарвардского университета (США), напечатали на 3D-принтере фрагмент человеческого сердца. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам ученых, современные технологии уже позволяют создавать импланты для сердца с помощью силикона и клеток пациента, однако они не обеспечивают полной функциональности органа. Изучая этот вопрос, команда специалистов разработала метод 3D-печати длинных сердечных макрофиламентов. Получившуюся ткань можно использовать в регенеративной медицине.

Медики усовершенствовали свою собственную технологию SWIFT (Sacrificial Writing in Functional Tissue). В первую очередь специалисты создают основу для ткани в виде 1050 лунок, каждая из которых имеет два микроскопических столбика. Затем лунки заполняют молодыми стволовыми клетками, способными развиваться и принимать различную форму. Выращенный материал используют для создания биочернил, с помощью которых можно напечатать аналог сердечной ткани.

По словам ученых, им удалось добиться успеха, но до создания полноценного человеческого сердца на 3D-принтере еще далеко. Тем не менее напечатанные нити можно использовать для замены шрамов после сердечных приступов или других повреждений сердца.