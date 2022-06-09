Карты Google получили необычное обновление

В приложении Google Maps для Android и iOS появился новый фильтр, который показывает качество местного воздуха прямо на карте.

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Фильтр отображает индекс качества воздуха поверх географической карты, выдавая результаты на основе данных исследовательских организаций — в США информацию предоставляет государственное агентство по охране окружающей среды. Более того, Google Maps также считывает данные из сети экологических датчиков PurpleAir, которые обеспечивают дополнительную информацию, вроде источника загрязнения и риска для здоровья.