«Яндекс. Карты» стерли границы между странами

В онлайн-сервисе «Яндекс. Карты» исчезли государственные границы. На это обратило внимание издание «Код Дурова».
Отмечается, что границы между регионами и названия государств при увеличении масштаба отображаются без изменений.
В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что сервис меняет приоритеты, обзорные карты вместо политических станут физико-географическими.
«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», - заявили в компании.
По словам представителей пресс-службы, на картах вскоре появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для физико-географических карт. Изменения будут появляться постепенно.