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55 минут назад

«Яндекс. Карты» стерли границы между странами

Вероника Полынина

В онлайн-сервисе «Яндекс. Карты» исчезли государственные границы. На это обратило внимание издание «Код Дурова».

«Яндекс. Карты» стерли границы между странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что границы между регионами и названия государств при увеличении масштаба отображаются без изменений.

В пресс-службе «Яндекса» рассказали, что сервис меняет приоритеты, обзорные карты вместо политических станут физико-географическими.

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», - заявили в компании.

Яндекс карты

По словам представителей пресс-службы, на картах вскоре появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные, характерные для физико-географических карт. Изменения будут появляться постепенно.

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