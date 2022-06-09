Как правильно выбрать напольный вентилятор для дома

Пока лето еще только набирает обороты, до наступления жары есть смысл задуматься о приобретении напольного вентилятора. Он облегчит жизнь не так сильно, как дорогостоящий кондиционер, но все равно сделает пребывание в теплой квартире не таким неприятным. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как правильно выбрать вентилятор для дома и на что нужно обратить внимание при покупке.

Фото: ТАСС ТАСС

Тип механизма

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Прежде всего, вентиляторы можно разделить на три обширные категории в зависимости от механизма. Первая и самая популярная — это классические осевые вентиляторы, которые знакомы каждому. Они разгоняют воздух за счет специального колеса, которое вращается при помощи электрического моторчика. Пластиковые лопасти создают воздушный поток в одном направлении, но за счет поворотного механизма колесо вентилятора может разворачиваться по горизонтали, чтобы расширить зону покрытия.

Другой распространенный тип механизма — это радиальный, чаще всего встречающийся на колонных вентиляторах. Они всасывают воздух внутрь рабочего цилиндра и выдувают его наружу сразу во всех направлениях, что хорошо подходит для вентиляции помещений, где находится много людей одновременно. Из-за особенностей конструкции радиальных вентиляторов они часто размещаются в узких, вытянутых по вертикали корпусах с решеткой на лицевой стороне. Визуально они смотрятся более стильными и современными, чем осевые аналоги.

Наконец, вентиляторы на базе безлопастного механизма похожи футуристические турбины. Они обеспечивают стабильно мощный поток воздуха в одном направлении. Благодаря небольшим габаритам безлопастные вентиляторы также отлично подходят для настольного охлаждения. К тому же, из-за отсутствия лопастей этот тип механизма считается наименее опасным для детей.

Мощность и громкость шума

Поскольку эти параметры прямо зависят друг от друга, их лучше всего рассматривать вместе. Чем мощнее вентилятор, тем более просторное помещение он сможет эффективно проветривать. Иногда производители даже отдельно подчеркивают, для какой площади предназначена та или иная модель — изучите официальные характеристики прибора и отзывы других покупателей, чтобы лучше представлять ситуацию. Например, для работы в комнате площадью 20 квадратных метров хватит мощности 40-60 Вт. А вот для квартир на 30 квадратных метров и больше желательно подыскать что-то помощнее — на 60-140 Вт.

Как правило, уровень шума соответствует мощности вентилятора: чем мощнее устройство, тем сильнее оно шумит во время работы. Само собой, здесь многое зависит от ваших предпочтений. Если вы собираетесь поставить вентилятор в спальне, чтобы он работал ночью, то логично найти что-то менее шумное. Оптимальной громкостью для повседневного использования можно считать 25-30 дБ — звук будет отчетливым, но не слишком отвлекающим.

Также стоит учесть, что даже якобы тихие вентиляторы могу начать шуметь после продолжительного использования. Например, осевые вентиляторы на малых скоростях могут слегка покачиваться из-за особенностей конструкции и издавать скрип. К сожалению, предсказать появление подобных дефектов заранее нельзя — здесь можно опираться лишь на отзывы других покупателей и репутацию производителя.

Воздушный удар

Еще один важный момент — это воздушный удар. Со стороны термин может прозвучать странно, но на самом деле он просто показывает, на каком расстоянии чувствуется эффект вентилятора. Скажем, если вы хотите купить прибор для домашнего офиса и поставить его недалеко от рабочего стола, то заранее измерьте примерное расстояние между столом и точкой, где встанет вентилятор. Ищите такую модель, воздушный удар которой покроет эту дистанцию — иначе от устройства будет мало толка.

Характеристики конструкции

Кроме параметров, которые мы перечислили выше, также стоит обратить внимание на менее выдающиеся, но все еще важные характеристики. Вот самые примечательные из них.

Диаметр лопастей. При покупке осевого вентилятора обязательно посмотрите на размер лопастей. Самым комфортным вариантом для жилых помещений считается диаметр от 10 до 16 см.

При покупке осевого вентилятора обязательно посмотрите на размер лопастей. Самым комфортным вариантом для жилых помещений считается диаметр от 10 до 16 см. Материал лопастей. Пластик стоит дешевле и издает меньше шума, железо стоит дороже, но медленнее изнашивается. Идеального решения нет, так что выбирайте на свой вкус.

Пластик стоит дешевле и издает меньше шума, железо стоит дороже, но медленнее изнашивается. Идеального решения нет, так что выбирайте на свой вкус. Углы наклона и поворота. Чем больше эти цифры, тем более гибко можно будет настроить рабочую зону вентилятора. Отдельно изучите, есть ли на интересующем вас приборе автоповорот.

Чем больше эти цифры, тем более гибко можно будет настроить рабочую зону вентилятора. Отдельно изучите, есть ли на интересующем вас приборе автоповорот. Метод управления. Либо механические кнопки, либо электронные (иногда сенсорные) блоки управления на корпусе. Для максимального удобства рекомендуются модели, поддерживающие дистанционное управление через пульт или приложение для смартфона.

Либо механические кнопки, либо электронные (иногда сенсорные) блоки управления на корпусе. Для максимального удобства рекомендуются модели, поддерживающие дистанционное управление через пульт или приложение для смартфона. Подставка. Сбалансированная подставка спасет вентилятор от падения, особенно если в квартире живут дети или домашние питомцы.

Дополнительные функции