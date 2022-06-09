Как правильно выбрать напольный вентилятор для дома

Пока лето еще только набирает обороты, до наступления жары есть смысл задуматься о приобретении напольного вентилятора. Он облегчит жизнь не так сильно, как дорогостоящий кондиционер, но все равно сделает пребывание в теплой квартире не таким неприятным. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как правильно выбрать вентилятор для дома и на что нужно обратить внимание при покупке.
Прежде всего, вентиляторы можно разделить на три обширные категории в зависимости от механизма. Первая и самая популярная — это классические осевые вентиляторы, которые знакомы каждому. Они разгоняют воздух за счет специального колеса, которое вращается при помощи электрического моторчика. Пластиковые лопасти создают воздушный поток в одном направлении, но за счет поворотного механизма колесо вентилятора может разворачиваться по горизонтали, чтобы расширить зону покрытия.
Другой распространенный тип механизма — это радиальный, чаще всего встречающийся на колонных вентиляторах. Они всасывают воздух внутрь рабочего цилиндра и выдувают его наружу сразу во всех направлениях, что хорошо подходит для вентиляции помещений, где находится много людей одновременно. Из-за особенностей конструкции радиальных вентиляторов они часто размещаются в узких, вытянутых по вертикали корпусах с решеткой на лицевой стороне. Визуально они смотрятся более стильными и современными, чем осевые аналоги.
Наконец, вентиляторы на базе безлопастного механизма похожи футуристические турбины. Они обеспечивают стабильно мощный поток воздуха в одном направлении. Благодаря небольшим габаритам безлопастные вентиляторы также отлично подходят для настольного охлаждения. К тому же, из-за отсутствия лопастей этот тип механизма считается наименее опасным для детей.
Поскольку эти параметры прямо зависят друг от друга, их лучше всего рассматривать вместе. Чем мощнее вентилятор, тем более просторное помещение он сможет эффективно проветривать. Иногда производители даже отдельно подчеркивают, для какой площади предназначена та или иная модель — изучите официальные характеристики прибора и отзывы других покупателей, чтобы лучше представлять ситуацию. Например, для работы в комнате площадью 20 квадратных метров хватит мощности 40-60 Вт. А вот для квартир на 30 квадратных метров и больше желательно подыскать что-то помощнее — на 60-140 Вт.
Как правило, уровень шума соответствует мощности вентилятора: чем мощнее устройство, тем сильнее оно шумит во время работы. Само собой, здесь многое зависит от ваших предпочтений. Если вы собираетесь поставить вентилятор в спальне, чтобы он работал ночью, то логично найти что-то менее шумное. Оптимальной громкостью для повседневного использования можно считать 25-30 дБ — звук будет отчетливым, но не слишком отвлекающим.
Также стоит учесть, что даже якобы тихие вентиляторы могу начать шуметь после продолжительного использования. Например, осевые вентиляторы на малых скоростях могут слегка покачиваться из-за особенностей конструкции и издавать скрип. К сожалению, предсказать появление подобных дефектов заранее нельзя — здесь можно опираться лишь на отзывы других покупателей и репутацию производителя.
Еще один важный момент — это воздушный удар. Со стороны термин может прозвучать странно, но на самом деле он просто показывает, на каком расстоянии чувствуется эффект вентилятора. Скажем, если вы хотите купить прибор для домашнего офиса и поставить его недалеко от рабочего стола, то заранее измерьте примерное расстояние между столом и точкой, где встанет вентилятор. Ищите такую модель, воздушный удар которой покроет эту дистанцию — иначе от устройства будет мало толка.
Кроме параметров, которые мы перечислили выше, также стоит обратить внимание на менее выдающиеся, но все еще важные характеристики. Вот самые примечательные из них.
Многие современные вентиляторы также предлагают ряд необязательных, но иногда приятных функций. Например, существуют модели со встроенным ионизатором для очистки воздуха. Некоторые оснащены увлажнителями, светильниками и другими приспособлениями, которые порой ощутимо повышают стоимость прибора. Тут нельзя дать однозначный совет — если вам нужны дополнительные функции, вроде все того же увлажнителя, то они вряд ли сделают вентилятор хуже. Но имейте в виду, что подобные вещи скажутся на бюджете.