Что такое LHR-видеокарты и подходят ли они для игр

Чуть больше года назад Nvidia рассказала, что последнее поколение видеокарт фирмы будет работать на сниженных скоростях в целях борьбы против майнеров криптовалигрюты. Однако многие геймеры до сих пор плохо представляют, как работает технология LHR и влияет ли она на производительность в играх. Хорошие новости — нет, не влияет. Отвечаем на главные вопросы.

Фото: Nvidia Nvidia

Что такое LHR-видеокарты

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Прежде чем разбираться в этом вопросе нужно понимать, как работает добыча криптовалюты. Если не слишком вдаваться в технические подробности, компьютеры майнеров наперегонки решают сложнейшие математические задачи — валюту получает тот, чья машина нашла решение первой. Так как для этих расчетов используются видеокарты, важным параметром является скорость хэширования. Чем она выше, тем быстрее GPU просчитывают решение и тем меньше электроэнергии они потребляют в процессе. Отчасти именно из-за этого и возник глобальный дефицит видеокарт: майнеры активно скупали все самые мощные модели, чтобы повысить эффективность своих ферм.

Чтобы сделать графические процессоры не такими привлекательными для добытчиков криптовалюты, Nvidia начала производство так называемых LHR (Low Hash Rate) видеокарт, чья скорость хэширования серьезно ограничена. Если на старых образцах RTX 3060 Ti этот показатель составлял 60 MH/s (мегахэшей в секунду), то на новых он вдвое ниже — всего 30 MH/s. Более того, карты со встроенным ограничителем скорости потребляют столько же электроэнергии, сколько и обычные, что повышает расходы майнеров на электричество.

Сейчас все партии RTX 3060, 3070 и 3080 (включая Ti) оснащены этим ограничителем, за исключением устройств линейки Founder’s Edition. LHR-видеокарту можно легко отличить от обычной по специальной маркировке на упаковке. Если вы владеете одним из более старых графических процессоров Nvidia, выпущенных до мая 2021 года, то они будут работать как раньше — ничего не изменится.

Подходят ли LHR-видеокарты для игр

На фоне анонса технологии LHR некоторые пользователи ПК тут же забили тревогу: мол, на видеокартах Nvidia больше нельзя собирать мощные компьютеры для игр на высоких настройках. Это абсолютно не так. Ограничение скорости хэширования затрагивает исключительно майнинг криптовалют и никак не сказывается на производительности в рамках требовательных игр. Согласно результатам множества тестов, которые спокойно отыскиваются на YouTube, между обычными GPU и LHR-видеокартами нет никакой разницы в плане fps.