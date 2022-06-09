Что делать, если не заряжается iPhone?

Любой пользователь iPhone не понаслышке знает, что смартфон нужно регулярно заряжать — иногда несколько в раз в день, если пользоваться им активно. Но внезапная неполадка может сломать все планы. Если ваш iPhone вдруг перестал заряжаться, спокойно — мы подготовили краткую инструкцию по первой помощи.

Фото: ТАСС ТАСС

Перезагрузите ваш iPhone

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Если телефон не хочет заряжаться, то первый и самый очевидный метод диагностики — это перезагрузить устройство. Хотя рекомендация «включить и выключить» любой электронный гаджет звучит не слишком убедительно, на практике перезагрузка действительно способна помочь.

На iPhone 8 и далее. Нажмите и быстро отпустите кнопку снижения громкости, затем проделайте то же самое с кнопкой увеличения громкости. После этого нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране смартфона не появится логотип Apple.

Нажмите и быстро отпустите кнопку снижения громкости, затем проделайте то же самое с кнопкой увеличения громкости. После этого нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране смартфона не появится логотип Apple. На iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Нажмите и удерживайте кнопку снижения громкости и боковую кнопку одновременно, пока на экране смартфона не появится логотип Apple.

Нажмите и удерживайте кнопку снижения громкости и боковую кнопку одновременно, пока на экране смартфона не появится логотип Apple. На iPhone 6 и старше. Нажмите и удерживайте центральную кнопку и кнопку блокировки, пока на экране смартфона не появится логотип Apple.

На всякий случай предупредим, что на iPad способ перезагрузки примерно тот же. На любых планшетах без центральной кнопки, нажмите и быстро отпустите кнопку снижения громкости, затем проделайте то же самое с кнопкой увеличения громкости. После этого нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple.

На моделях iPad, оснащенных центральной кнопкой, нажмите и удерживайте верхнюю и центральную кнопки одновременно.

Попробуйте другой кабель или зарядное устройство

Если вы используете фирменный кабель Lighting или USB-C, убедитесь, что зарядное устройство плотно включено в розетку. Также проверьте и сам провод: переходник должен быть вставлен в соответствующие порты зарядника и самого смартфона. На всякий случай проверьте, заряжается ли он от компьютера.

Если все в порядке, но вы по-прежнему не можете зарядить телефон, попробуйте использовать другое зарядное устройство и кабель. Поскольку официальные комплектующие от Apple не могут похвастать высоким качеством производства, вполне возможно, что фирменный кабель просто пришел в негодность. Это не проблема — в магазинах техники можно найти много альтернатив от сторонних производителей. Только убедитесь, что новенький кабель обладает сертификатом совместимости MFi.

Наконец, если ваша модель iPhone поддерживает беспроводную зарядку или технологию MagSafe, попробуйте восполнить заряд батареи через них. Если и это не поможет, то проблема кроется в чем-то другом — желательно обратиться за помощью в сервисный центр.

Прочистите зарядный порт устройства от мусора

Внимательно изучите USB-C или Lighting-порт вашего смартфона на предмет мелкого мусора, свалявшейся ткани, частичек пыли или любой другой грязи. Если вы найдете что-то подозрительное, то выключите телефон и хорошенько почистите порт при помощи ватной палочки, зубочистки или струи из баллона со сжатым воздухом. Но будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты порта: иначе вы сделаете только хуже.

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