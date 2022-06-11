Инсайдер раскрыл все подробности о грядущем флагмане Xiaomi

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые особенности грядущего фотофлагмана Xiaomi 12 Ultra, сообщает портал MyDrivers. Так, например, новинка одной из первых получит быструю зарядку мощностью 200 Вт.
По словам инсайдера, в следующем месяце Xiaomi представит смартфон в сотрудничестве с компанией Leica. Новинка будет оснащена камерой с сенсором оптического формата размером около одного дюйма на 200 Мп, а также получит высококачественный дисплей от Samsung с частотой обновления изображения 165 Гц и тонкими рамками.
Кроме быстрой проводной зарядки на 200 Вт Xiaomi 12 Ultra также приписывается 100-ваттная беспроводная зарядка.
Смартфон будет работать на базе флагманского чипсета Snapdragon 8+ Gen 1, выполненного по 4-нм техпроцессу TSMC. Новая платформа отличается от Snapdragon 8 Gen 1 увеличенной производительностью и улучшенным энергопотреблением.
Анонс Xiaomi 12 Ultra назначен в июле. Более точная дата презентации будет объявлена позже.