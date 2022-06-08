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1 час назад

Раскрыто время пребывания хакеров в сетях

Lenta.ru

Хакеры стали проводить дольше времени во взломанных ими сетях. Об этом сообщает издание ZDNet.

Раскрыто время пребывания хакеров в сетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты привели данные исследовательской фирмы Sophos, которая занимается борьбой с киберпреступностью. Согласно отчету, среднее время пребывания хакеров внутри скомпрометированных сетей сейчас составляет 15 дней. В 2021 году организаторы удаленных атак контролировали сети около 11 дней.

Под данным показателем понимается время, в течение которого хакеры находятся в сети до того, как их раскроют или до того, как они сами закончат свою работу и покинут виртуальное пространство. Увеличение времени говорит о том, что киберперступники теперь могут находиться в сетях дольше и более осторожно выполнять определенные действия — мониторинг пользователей, кража данных, организация новых атак.

«Чем дольше хакеры находятся в сети, тем больше времени у них есть, чтобы полностью скомпрометировать среду. Если им нужно действовать быстро, они могут что-то упустить», — заметил советник по безопасности Sophos Джон Шир. Чаще всего — в 47 процентах случаев — злоумышленники проникали в сети через незакрытые уязвимости в системе безопасности. Уточняется, что дольше всего киберперступники могут находиться в сетях представителей малого бизнеса и образовательных учреждений — 21 и 34 дня соответственно.

В Sophos отметили, что для обеспечения защиты от внешних атак на сеть необходимо присутствие специалистов группы информационной безопасности. Также сотрудники организаций должны настроить многофакторную аутентификацию для доступа к сервисам.

В начале мая специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) перечислили самые популярные компьютерные уязвимости. Наиболее востребованной среди хакеров уязвимостью специалисты назвали Log4Shell или CVE-2021-44228, которая позволяет удаленно выполнить определенный код.

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