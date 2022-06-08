Раскрыто время пребывания хакеров в сетях

Под данным показателем понимается время, в течение которого хакеры находятся в сети до того, как их раскроют или до того, как они сами закончат свою работу и покинут виртуальное пространство. Увеличение времени говорит о том, что киберперступники теперь могут находиться в сетях дольше и более осторожно выполнять определенные действия — мониторинг пользователей, кража данных, организация новых атак.