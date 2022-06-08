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52 минуты назад

Huawei начала закрывать магазины в РФ

Вероника Полынина

Китайская компания Huawei начала закрывать свои фирменные магазины в России, сообщает РИА «Новости».

Huawei начала закрывать магазины в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из 19 работающих в РФ официальных торговых точек закрылись четыре. По словам источника агентства, в ближайшие месяцы закрытие магазинов продолжится.

17 мая газета The Washington Post писала, что Китай резко сократил экспорт технологий в Россию на фоне санкций США. По данным министерства торговли США, по итогам марта поставки ноутбуков из Китая в РФ сократились на 40% по сравнению с февралем, экспорт смартфонов упал на две трети, поставки телекоммуникационного сетевого оборудования снизились сразу на 98%.

«Известия» в апреле сообщали, что Huawei в конце марта приостановила заключение новых контрактов на поставки сетевого оборудования российским операторам, а также на поставки гаджетов. Источники связывали это с санкциями США против РФ, включающие запрет на использование американских технологий.

Предполагалось, что в апреле Huawei представит список оборудования, при производстве которого не используются американские технологии. При этом бывший сотрудник американского министерства торговли и специалист по санкциям Кевин Вольф утверждал, что китайский производитель не сможет найти микроэлектронные компоненты, в которых не применяются американские технологии.

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