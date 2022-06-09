Энтузиаст превратил блок Lego в игрушечный мини-компьютер

Инженер-энтузиаст Джеймс Браун оснастил блок конструктора Lego миниатюрным OLED-дисплеем, на котором поочередно загораются пиксели, имитируя работу командной строки. Сообщение об этом появилось на сайте издания PCGamesN.

На DIY-проект Брауна вдохновил клиновидный блок из культового набора «Космос», на котором изображен интерфейс ретро-компьютера из 80-х.

Результаты своей работы, а также ее этапы разработчик опубликовал в формате видео в своем Twitter-аккаунте. Там же он заявил, что намерен аналогичным образом переработать клиновидный блок Lego, на котором изображен радар.

Автор PCGamesN отметил, что проекты Брауна могут стать ценными дополнениями наборов Lego у коллекционеров.