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1 час назад

Инженер-энтузиаст превратил блок Lego в мини-компьютер

Газета.Ru

Инженер-энтузиаст Джеймс Браун оснастил блок конструктора Lego миниатюрным OLED-дисплеем, на котором поочередно загораются пиксели, имитируя работу командной строки. Сообщение об этом появилось на сайте издания PCGamesN.

Энтузиаст превратил блок Lego в игрушечный мини-компьютер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На DIY-проект Брауна вдохновил клиновидный блок из культового набора «Космос», на котором изображен интерфейс ретро-компьютера из 80-х.

из личного архива Джеймса Брауна

Результаты своей работы, а также ее этапы разработчик опубликовал в формате видео в своем Twitter-аккаунте. Там же он заявил, что намерен аналогичным образом переработать клиновидный блок Lego, на котором изображен радар.

Автор PCGamesN отметил, что проекты Брауна могут стать ценными дополнениями наборов Lego у коллекционеров.

Ранее «Газета.Ru» писала про американца, который создал роботизированное баскетбольное кольцо, которое самостоятельно ловит брошенные в его сторону мячи.

Наука и техника,Джеймс Браун,
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