Раскрыт принцип работы "беспарольного" входа на iPhone

Как было рассказано Apple на WWDC 2022, iOS 16 и macOS 13 теперь поддерживают "пропуски". С помощью ключей пользователям больше не нужно вводить имя пользователя и пароль для входа в приложения и на веб-сайты.

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Вход с помощью “ключа” будет работать практически так же, как и вход с помощью iCloud Keychain и Face ID или Touch ID. Вы просто выбираете учетные данные, проходите аутентификацию с помощью биометрии, и все. Однако если iCloud Keychain в основном автоматически заполняет ваше имя пользователя и пароль в обычные текстовые поля, то ключ доступа выходит далеко за эти рамки.

Система генерирует уникальный ключ, доступ к которому возможен только при аутентификации пользователя с помощью Face ID или Touch ID. Это предотвращает попытки вредоносных веб-сайтов украсть ваши пароли, поскольку ключи надежно хранятся в облаке и не видны никому.

При этом поскольку пропускные ключи основаны на стандарте FIDO, который также внедряется на Android и Windows, существует способ войти в систему на чужом устройстве: