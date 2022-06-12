Какой купить телевизор на 32 дюйма: десять моделей от 10 до 40 тысяч рублей

Порой выбрать маленький телевизор гораздо сложнее, чем найти огромную, качественную панель. Это и раньше было непросто, однако сейчас, когда техника значительно подорожала, задача стала еще тяжелее. Как найти недорогой, но достойный телевизор? Специально для этого мы подготовили подборку из десяти хороших моделей диагональю 32 дюйма.

Фото: ТАСС ТАСС

Hartens HTY-32HDR06B-S2

Видео дня

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: IPS

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: да (Яндекс.ТВ)

Цена: от 12 000 руб

Hartens

Бюджетное предложение от Hartens работает на операционной системе «Яндекс.ТВ» — это значит, что телевизор поддерживает функционал помощника Алисы и другие сервисы компании. Если вам нужен полноценный Smart TV за скромные деньги, то он вряд ли разочарует.

«Классный телевизор для своей цены. Алиса просто супер. Смотрим без антенны и каналов больше, чем на телевизоре с антенной. Звук превосходный и яркая картинка».

POLARLINE 32PL12TC

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: TFT

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: нет

Цена: от 12 000 руб

Polarline

Ультрабюджетный вариант для тех, кто ищет простой телевизор на дачу. Без поддержки Wi-Fi его нужно подключать по приставке или через антенну, но со своей задачей устройство POLARLINE вполне справляется.

«Брал в деревню бабушке. Она счастлива. Нормальный телевизор. Пульт удобный. Батарейки в комплекте.»

Supra 32"

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: TFT

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: нет

Цена: от 11 000 руб

Supra

Телевизор от российской фирмы Supra может стать неплохой альтернативой более дорогим зарубежным аналогам. От него не стоит ждать великих свершений и великолепной картинки, но, опять же, все необходимые функции на месте: от USB-плеера до тюнера и фильтра против помех.

«Телевизором очень довольна. Краски сочные, яркие. Бракованных пикселей не обнаружила. Очень лёгкий. Настраивать очень удобно, даже не читала инструкции».

BBK 32LEM-1089/T2C

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: IPS

Частота обновления: 50 Гц

Smart TV: нет

Цена: от 12 000 руб

BBK

Еще один телевизор отечественного производства. Один из самых дешевых вариантов, однако он оснащен IPS-матрицей, которая не так часто встречается на телевизорах бюджетного сегмента. Приемлемая опция для повседневного использования.

«Покупала для кухни. Изображение, звук вполне устраивают, настройка каналов доступная, пульты удобные, батарейки в комплекте. Пользуюсь неделю, пока всё работает».

Xiaomi MI TV 32 P1

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: IPS

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: да (Android TV)

Цена: от 15 000 руб

Xiaomi

Недорогой, но функциональный Smart TV от Xiaomi на базе Android TV. Подойдет как для простых пользователей, которым не нужны дополнительные функции, так и тем, кто любит настраивать прошивку Android на свой вкус.

«Нам, динозаврам, был непривычен пульт почти без кнопок. Но, разобравшись, очень довольны. Изображение хорошее, звук норм. Для столь недорогой модели — очень классный».

Philips 32PHS5505

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: IPS

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: нет

Цена: от 17 000 руб

Philips

Стандартный телевизор компактных размеров для всех, кому не нужны функции Smart TV. Хорошо встанет в небольшое помещение, плюс качество изображения и звука неожиданно высоки для столь низкой цены.

«Хороший телевизор, качество изображения четкое, звук достаточно громкий. Покупали со скидкой, были сомнения, но покупкой остались довольны, телевизор прекрасно подходит для нашей кухни».

LG 32LM550BPLB

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: IPS

Частота обновления: 50 Гц

Smart TV: нет

Цена: от 19 000 руб

LG

Недорогой, но довольно качественный вариант от LG. Лучше всего подойдет для просмотра фильмов через USB-накопитель, хотя кабельное телевидение тоже проявит себя неплохо.

«Неплохой телевизор для просмотра кабельного на кухне или в бане. Картинка на четверочку. Звук хороший. После просмотра кабельного на нем пошел в гостиную, где семья смотрела то же самое, но на телевизоре LG UHD 49. Сразу в глаза бросается разница в качестве картинки. Повторюсь, для фона идеальный аппарат».

Supra SMART

Разрешение: 1280х720 (HD)

Тип матрицы: TFT

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: да (Android TV)

Цена: от 22 000 руб

Supra

Отечественный Smart TV средней ценовой категории. Он вряд ли поразит до глубины души, но может стать адекватной заменой телевизорам Xiaomi или Hartens, которые предлагают схожий функционал.

«В общем, за эти деньги телевизор не плохой. Брали из-за Smart TV как бюджетный вариант. Порадовал, не считая некоторых недостатков. Жаль, что не видит некоторые приложения, не понятно почему. Рекомендовать эту модель можно».

LG 32LM638BPLC

Разрешение: 1366х768 (HD)

Тип матрицы: TFT

Частота обновления: 50 Гц

Smart TV: да (Web OS)

Цена: от 29 000 руб

LG

Более технологичный телевизор LG. Мощный звук, функции Smart TV, масштабирование картинки в низком разрешении — словом, много приятных мелочей за сравнительно небольшие деньги.

«Очень хорошая картинка. Хорошо управляется дорогим, отдельно покупным пультом. Понятное меню. Удобно выстраивать каналы на свой вкус».

Samsung UE32T5300AU

Разрешение: 1920x1080 (FullHD)

Тип матрицы: TFT

Частота обновления: 60 Гц

Smart TV: да (Tizen)

Цена: от 34 000 руб

Samsung

Наконец, самый дорогой телевизор в списке — это модель от Samsung. Один из немногих представителей своего класса, поддерживающий разрешение FullHD, что ощутимо сказывается на качестве изображения. Премиальный вариант, если вам нужен мощный, компактный телевизор.