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38 минут назад

Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире

Lenta.ruиещё 2

Вспышка оспы обезьян в мире может быть вызвана одной из двух причин. Об этом рассказал порталу Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Названы две причины вспышки оспы обезьян в мире
Фото: ТАССТАСС

Он объяснил, что представление ученых об оспе обезьян «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель». По его словам, вспышка вируса может быть связана с тем, что мог быть изменен искусственным путем, в результате чего стал более заразным. В качестве второй причины вирусолог назвал ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Кроме того, Чепурнов отметил, что скорость распространения оспы обезьян может быть обусловлена модифицированным характером вируса. В то же время он допустил, что существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мало что известно.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис предупредила, что человек, выздоровевший от оспы обезьян, может заразиться болезнью повторно. Также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства мира отказаться от всеобщей вакцинации от оспы обезьян, поскольку немногие вакцины, которые имеются сейчас в распоряжении, используются для помощи людям в зонах высокого риска заражения.

Наука и техника,Биология,Ситуация в мире,Александр Чепурнов,ВОЗ,
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