Названы две причины вспышки оспы обезьян в мире

Вспышка оспы обезьян в мире может быть вызвана одной из двух причин. Об этом рассказал порталу Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

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Он объяснил, что представление ученых об оспе обезьян «относится к временам 50-летней давности, когда человечество выявило этот возбудитель». По его словам, вспышка вируса может быть связана с тем, что мог быть изменен искусственным путем, в результате чего стал более заразным. В качестве второй причины вирусолог назвал ухудшение иммунного статуса человека за последние десятилетия.

Кроме того, Чепурнов отметил, что скорость распространения оспы обезьян может быть обусловлена модифицированным характером вируса. В то же время он допустил, что существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мало что известно.