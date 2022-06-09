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14 минут назад

Илон Маск раскритиковал YouTube

Ferra.ruиещё 2

Основатель SpaceX Илон Маск в очередной раз поднял шум, используя для этого лишь свой Twitter-аккаунт. На этот раз миллиардер выступил с критикой YouTube.

Илон Маск обрушился с критикой на YouTube
Фото: ReutersReuters

Маск выразил недовольство в связи с распространением платформой мошеннической рекламы. Также его не устроила политика сервиса в отношении мата.

Последнее предприниматель связал с «политикой двойных стандартов», которой, как он считает, и отличает YouTube. К ней же он приписал ту самую скам-рекламу, о которой написал ранее.

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Стоит отметить, что в Google, владеющей видеосервисов, уже отреагировали на заявления Маска. В Business Insider появился комментарий, в котором представитель IT-гиганта заявил, что «у YouTube есть набор политик в отношении рекламы», которые предназначены для борьбы с мошенничеством.

Напомним, что ранее Илон Маск выступил с критикой Twitter. Он обвинил компанию, которую планировал купить, в том, что она всячески мешает ему в получении точной информации о фальшивых аккаунтах на платформе.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Google,
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