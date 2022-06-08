Роскосмос рассказал об идее создать орбитальную группировку

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Инициатива компании "Спутникс" по созданию орбитальной группировки наблюдения, связи и навигации при поддержке Роскосмоса может обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие России. Такое мнение выразили в пресс-службе Роскосмоса в среду.

Фото: Спутникс Спутникс

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что группа "Ситроникс" (входит в АФК "Система") с участием компании "Спутникс" планирует запустить спутниковую группировку из 157 аппаратов до 2025 года. Согласно концепции, аппараты будут задействованы в дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ), навигации судов (AIS), интернета вещей (IoT) и мониторинга пожаров.

Видео дня

"Компания "Спутникс" уже имеет многолетний опыт работы в космической отрасли, поэтому подобные частные инициативы при поддержке госкорпорации могут иметь ощутимый эффект и обеспечить социально-экономическое и технологическое развитие государства", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации сказали, что наращивание отечественной спутниковой группировки является одной из ключевых задач проекта "Сфера", который будет предоставлять услуги государственным и коммерческим потребителям. "В проекте "Сфера" два основных направления - это создание систем связи и систем ДЗЗ. Причем сегмент ДЗЗ включает в себя как космические аппараты высокодетального и обзорного оптико-электронного мониторинга, так и радиолокационные космические аппараты для всепогодного круглосуточного мониторинга поверхности Земли", - добавили там.

В апреле директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров сообщил, что правительство России одобрило федеральный проект "Сфера". Программа будет включать группировки для телекома и наблюдения.