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43 минуты назад

Apple позволила заряжать два устройства одновременно

Lenta.ru

В интернет-магазине Apple появилась новая зарядка для двух устройств. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Apple позволит одновременно заряжать сразу два устройства
Фото: AppleApple

Журналисты медиа обратили внимание, что после обновления интернет-магазина компании 6 июня в нем появился новый адаптер. Устройство подключается к электрической сети и имеет два разъема USB-C. Аксессуар позволяет заряжать два девайса одновременно. Стоимость девайса составляет 59 долларов.

По словам авторов издания, данный аксессуар будет удобен в поездках, так как позволит пользователю брать с собой минимум зарядных устройств. «Это удобно не только во время путешествий, а также тем, у кого дома просто не хватает розеток», — отметили специалисты.

Зарядный аппарат имеет мощность 35 ватт. Устройство будет доступно для покупки в США, Канаде, Китае, Японии, Мексике, Филиппинах, Тайване и Таиланде. Страницу с адаптером обнаружили на сайте Apple еще в апреле — судя по всему, ее опубликовали случайно.

6 июня Apple провела презентацию WWDC, на которой анонсировала новые версии iOS, iPadOS, watchOS и macOS. Релиз операционных систем состоится до конца года.

Наука и техника,Apple,
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