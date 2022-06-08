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3 минуты назад

В России оценили возможность отправки на Марс «кентавра»

Lenta.ruиещё 1

Говорить об отправке на Марс российского робота-«кентавра» преждевременно, сообщили ТАСС в Научно-производственном объединении (НПО) «Андроидная техника».

В России оценили возможность отправки на Марс «кентавра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время говорить о роботе-"кентавре" преждевременно, этот вариант робототехнической системы пока только на уровне обсуждения и проработки возможных технических требований», — заявили в НПО.

Там добавили, что в настоящее время «Андроидная техника» по заказу Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разрабатывает антропоморфного робота Теледроид, предназначенного для работы на внешней поверхности космической станции.

«В результате разработки робота и технологий космической робототехники, а также натурных испытаний в открытом космосе мы сможем сформировать полный набор требований для роботов, способных работать на Луне, в том числе человекоподобного типа», — уточнили в НПО.

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о грабеже госкорпорации европейскими коллегами и допустил отправку на Марс вместо миссии ExoMars робота-«кентавра».

В том же месяце Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars, на что Рогозин пообещал отправить российскую автоматическую межпланетную станцию (АМС) к Красной планете уже через несколько лет.

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