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38 минут назад

Учёные доказали пользу высокой самооценки

Ferra.ru

Высокая самооценка может восприниматься людьми как положительно, так и негативно. Кого-то могут даже осуждать за излишнюю уверенность в себе. Учёные провели метаанализ и выяснили, что высокая самооценка даёт ряд преимуществ для психического здоровья.

Учёные доказали пользу высокой самооценки
Фото: FerraFerra

Результаты метаанализа показали пользу высокой самооценки. Она была положительно связана с удовлетворительными социальными отношениями, успехами в учёбе и работе, улучшением физического и психического здоровья. Также высокая самооценка оказалась отрицательно связана с антиобщественным поведением. Эти результаты были справедливы для разных этнических и возрастных групп, для мужчин и для женщин.

«...обширный массив исследований показывает, что высокая самооценка помогает людям адаптироваться и преуспевать в различных сферах жизни», — заключили исследователи.

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