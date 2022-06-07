Учёные доказали пользу высокой самооценки

Высокая самооценка может восприниматься людьми как положительно, так и негативно. Кого-то могут даже осуждать за излишнюю уверенность в себе. Учёные провели метаанализ и выяснили, что высокая самооценка даёт ряд преимуществ для психического здоровья.

Результаты метаанализа показали пользу высокой самооценки. Она была положительно связана с удовлетворительными социальными отношениями, успехами в учёбе и работе, улучшением физического и психического здоровья. Также высокая самооценка оказалась отрицательно связана с антиобщественным поведением. Эти результаты были справедливы для разных этнических и возрастных групп, для мужчин и для женщин.