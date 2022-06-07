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1 час назад

Гранат оказался способом быстрее выздороветь больным раком

Ferra.ru

Врач-нефролог Ольга Бердникова рассказала о полезных свойствах граната.

Гранат оказался способом быстрее выздороветь больным раком
Фото: FerraFerra

Этот продукт полезен для гипертоников, так как и мякоть, и сок граната положительно влияют на сосуды и снижают давление. Но покупать магазинные соки не стоит, потому что они не обладают пользой, в силу того, что подвергаются переработке и стерилизации.

«Для оздоровления начинайте с разбавленного свежевыжатого сока (1/2 стакана воды на 1/2 сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит», — порекомендовала врач.

Бердникова подчеркнула, что важным свойством и мякоти, и сока граната является борьба с онкологией из-за подавления деления раковых клеток.

Свойства гранатового сока в отношении борьбы с онкологическими патологиями связаны с эллаговой кислотой. Эта кислота препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает такое явление, как апоптоз — естественная гибель опухолевых клеток. Это исследовано в лабораториях, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана. Ольга Бердникова Врач-нефролог

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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