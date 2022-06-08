Названы сроки анонса VR-гарнитуры Apple

Компания Apple запланировала анонс нового продукта — VR-гарнитуры — на начало 2023 года. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Фото: Apple Apple

Ко отметил, что Apple не анонсировала гарнитуру виртуальной и дополненной реальности на мероприятии WWDC и не «оставила никаких подсказок». На основе наблюдений и информации от источников специалист сделал вывод, что производство девайса задерживается из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Как считает Мин-Чи Ко, Apple запустит тестирование шлема VR/AR в конце года. В январе 2023 года компания проведет презентацию, на которой впервые представит новый продукт. Кроме сроков анонса автор раскрыл информацию о том, что в течение двух-четырех недель после презентации устройства Apple начнет рассылать специалистам инструменты для разработки приложений для девайса с поддержкой смешанной реальности.

В отчете Ко говорится, что предзаказы гарнитуры будут открыты во втором квартале 2023 года. Устройство смешанной реальности должно попасть на полки магазинов непосредственно до мероприятия WWDC, которое состоится в июне 2023 года.