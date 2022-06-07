S7 Space приостановила создание ракеты-носителя

Проект S7 Space по созданию легкой ракеты-носителя приостановлен. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе S7 Group.

Фото: s7space.ru s7space.ru

"В связи с отсутствием возможности привлечения финансирования проект по созданию ракеты-носителя легкого класса приостановлен", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, из-за этого с июня пришлось частично сократить штат сотрудников - ее покинули 30 человек из более 100. "При этом S7 Space продолжает деятельность по ряду направлений, в частности ведутся работы по аддитивным и сварочным технологиям", - добавили там.

В сентябре 2020 года центр разработок S7 сообщил, что в 2019 году приступил к созданию ракеты-носителя (РН) легкого класса с возвращаемой ступенью. Тогда уточнялось, что это будет легкая ракета-носитель с перспективой использования наработок при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома "Морской старт".