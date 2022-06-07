В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

S7 Space приостановила проект создания ракеты-носителя легкого класса

ТАСС

Проект S7 Space по созданию легкой ракеты-носителя приостановлен. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе S7 Group.

S7 Space приостановила создание ракеты-носителя
Фото: s7space.rus7space.ru

"В связи с отсутствием возможности привлечения финансирования проект по созданию ракеты-носителя легкого класса приостановлен", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, из-за этого с июня пришлось частично сократить штат сотрудников - ее покинули 30 человек из более 100. "При этом S7 Space продолжает деятельность по ряду направлений, в частности ведутся работы по аддитивным и сварочным технологиям", - добавили там.

В сентябре 2020 года центр разработок S7 сообщил, что в 2019 году приступил к созданию ракеты-носителя (РН) легкого класса с возвращаемой ступенью. Тогда уточнялось, что это будет легкая ракета-носитель с перспективой использования наработок при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома "Морской старт".

В январе директор департамента технологических разработок компании Арсений Кисарев сообщил ТАСС, что в 2022 году планируются испытания баков разрабатываемой ракеты-носителя космического назначения в сторонней лаборатории.

Наука и техника,АК S7,консорциум "Морской старт",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители