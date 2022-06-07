Российские студенты создают спутник, превосходящий Starlink Илона Маска

Студенты Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ в рамках программы «Приоритет 2030» приступили к разработке малого космического аппарата с целью обеспечения связи с помощью наведения лазерного луча, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе МФТИ.

По словам руководителя группы и старшего научного сотрудника лаборатории моделирования механических систем и процессов МФТИ Ивана Завьялова, на текущем этапе освоения космического пространства остро стоит вопрос о создании единых многоспутниковых систем вместо одиночных аппаратов.

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«Подобные проекты уже реализуются для обеспечения связью, например, StarLink или OneWeb, однако в современных условиях России необходимо создание собственной многоспутниковой группировки, причем опираясь только на собственные силы без привлечения иностранных технологий», — рассказал Завьялов.

Любые многоспутниковые группировки должны будут в перспективе использовать межспутниковую систему связи, причем на больших расстояниях в космосе лазерная передача выглядит наиболее перспективно.

«Если эксперимент пройдет удачно, то можно попробовать отработать технологию межспутниковой связи, запустив два космических аппарата одновременно и установив лазерную передачу данных между ними. Хочу добавить, что группировки спутников Starlink и OneWeb до сих не имеют межспутниковой системы связи и связываются только через наземные терминалы. Так что подобная технология стоит на переднем крае науки современного мира», — подытожил Иван Завьялов.

До конца 2022 года планируется создать полноценный макет космического аппарата, максимально используя отечественные комплектующие, а в 2023 году будет проведен запуск после наземных испытаний.

В настоящее время в рамках проекта студенты разработали общую концепцию аппарата, рассчитали полезную нагрузку и электробаланс, определили основные узлы и утвердили размеры.

После запуска аппарата на орбиту будет проведен космической эксперимент по наведению лазерного луча на орбитальный объект с Земли. Таким образом, ученые и студенты Физтеха опытным путем докажут возможность связи и общения между космическими аппаратами с помощью лазерного излучения.