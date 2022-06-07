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27 минут назад

Геологи отследили колебания древнего магнитного поля

Мир24

Магнитное поле Земли защищает нашу планету от опасного космического излучения. Но его мощность не является постоянной. Периодически поле может ослабевать.

Геологи отследили колебания древнего магнитного поля
Фото: NASANASA

Недавние исследования показали, что в течение последних двух столетий напряженность поля быстро снижалась. Особенно явно это происходило в области Южно-Атлантической аномалии в южной части Атлантики, у берегов Бразилии и Африки, сообщает PNAS.

Чтобы лучше понять закономерности магнитного поля, геологи проанализировали его изменчивость на протяжении последних девяти тысяч лет. Они использовали археологические и геологические записи, данные о намагниченности древних горных пород.

Результаты показали, что за указанный период времени поле неоднократно ослабевало. Один из самых продолжительных спадов произошел 7-8 тысяч лет назад, еще до зарождения развитых человеческих цивилизаций. Также снижение произошло 2,5 тысячи лет назад, в конце античной эпохи.

Ученые пришли к выводу, что вслед за спадом неизменно следует новое усиление мощности магнитного поля. Согласно их расчетам, современные аномалии исчезнут через 300-400 лет, когда сила магнитного поля начнет постепенно возрастать.

Отметим, что отслеживание магнитных аномалий имеет большое значение не только для науки. Они способны повлиять на работу низкоорбитальных спутников и, в будущем, на совершение космических путешествий.

Ранее сообщалось, что в ядре Земли выявили ритмичные магнитные волны. Их колебания соответствуют семилетнему циклу.

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