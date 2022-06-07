Геологи отследили колебания древнего магнитного поля

Магнитное поле Земли защищает нашу планету от опасного космического излучения. Но его мощность не является постоянной. Периодически поле может ослабевать.

Фото: NASA NASA

Недавние исследования показали, что в течение последних двух столетий напряженность поля быстро снижалась. Особенно явно это происходило в области Южно-Атлантической аномалии в южной части Атлантики, у берегов Бразилии и Африки, сообщает PNAS.

Чтобы лучше понять закономерности магнитного поля, геологи проанализировали его изменчивость на протяжении последних девяти тысяч лет. Они использовали археологические и геологические записи, данные о намагниченности древних горных пород.

Результаты показали, что за указанный период времени поле неоднократно ослабевало. Один из самых продолжительных спадов произошел 7-8 тысяч лет назад, еще до зарождения развитых человеческих цивилизаций. Также снижение произошло 2,5 тысячи лет назад, в конце античной эпохи.

Ученые пришли к выводу, что вслед за спадом неизменно следует новое усиление мощности магнитного поля. Согласно их расчетам, современные аномалии исчезнут через 300-400 лет, когда сила магнитного поля начнет постепенно возрастать.

Отметим, что отслеживание магнитных аномалий имеет большое значение не только для науки. Они способны повлиять на работу низкоорбитальных спутников и, в будущем, на совершение космических путешествий.