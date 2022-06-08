Перечислены способы защита от фишинга

Специалисты Роскачества рекомендовали отказаться от привычки открывать веб-ссылки, полученные из неизвестных источников. Об этом сообщается на сайте организации.

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Эксперты компании отметили высокую степень опасности атак на пользователей, совершенные с помощью фишинга. Под фишингом понимается вид интернет-мошенничества, связанный с созданием фейковых ресурсов, замаскированных под популярные сервисы, и кражей личных данных. Авторы упомянули актуальное исследование организации Which?, в результате которого браузер Chrome назвали наименее защищенным от фишинговых атак.

Специалисты Роскачества, в свою очередь, перечислили способы защиты от фишинга. Авторы напомнили, что нельзя открывать ссылки, полученные из неизвестных источников — подозрительных сайтов или по электронной почте. Также опасные ссылки могут быть присланы знакомыми людьми — в том случае, если их взломали.

Если на определенном сайте требуется ввести приватные данные, то его следует покинуть. Кроме того, стоит проверять актуальность ресурса после переход на него: «Сайт, на который вы попали, может отличаться от того, что было написано в ссылке».

В заключение специалисты рекомендовали пользоваться современными антивирусами. Подобные защитные системы смогут остановить фишинговую ссылку «на подлете».