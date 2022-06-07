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24 минуты назад

Стали известны стоимость подписки Telegram Premium и бонусы для её владельцев

Игромания.ру

Пользователям Telegram будет доступна премиальная подписка. Как передаёт Office Life со ссылкой на источников, Telegram Premium обойдётся в 4,99 долларов в месяц.

Стала известна стоимость подписки Telegram Premium
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За эту стоимость существующие лимиты увеличится в два раза, будет отключена реклама, а владельцы премиум-аккаунтов будет отмечены звёздочкой рядом с именем.

Бонусы подписка Premium: 200 чатов в папке; 10 чатов для закрепления; До 4 ГБ для загрузки файлов; Отсутствие рекламы; Увеличение скорости загрузки; Расшифровка голосовых сообщений; Премиальные стикеры.

Ранее, в декабре 2021 года, разработчики мессенджера добавили интерактивные и анимированные эмодзи, которые можно использовать в качестве реакции на сообщения. Также в приложении появилась возможность перевести своё сообщение с одного языка на другой.

Кроме того, создатели Telegram запустили функцию, позволяющую скрывать часть текста, и команду для генерации QR-кодов для перехода в профиль пользователя с публичной ссылкой. Что до рекламы, то она появилась осенью прошлого года вместе с ботами.

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