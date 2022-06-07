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1 час назад

Россиян предупредили о «товарной яме» на рынке электроники

Алиса Селезнёва

Ассортимент товаров на российском рынке электроники может достаточно серьезно сократиться уже летом, в первую очередь это коснется ноутбуков. Об этом заявил генеральный директор сети магазинов техники «Ситилинк» Михаил Славинский, пишет «Интерфакс».

«Ежедневные продажи в два раза больше приблизительно, чем поступление товаров. Мы ожидаем достаточно серьезную товарную яму в ближайшей перспективе», - заметил он сегодня в ходе Недели российского ретейла в Москве.

В России зафиксировали сокращение ассортимента бытовой техники и электроники

По словам Славинского, наибольшие проблемы ожидаются в секторе технологической продукции и микроэлектроники, в том числе в продажах ноутбуков.

«Импортозамещение здесь пока в очень начальном статусе. (…) В какой-то ближайшей перспективе, наверное, летом, мы почувствуем достаточно серьезное сужение ассортимента. Сейчас его пока не ощущается», - пояснил он.

Гендиректор сети магазинов техники «Ситилинк» подчеркнул, что компания взаимодействует с партнерами-дистрибьютерами, «но пока очень осторожно заявляется, что впереди виден свет в конце туннеля».

После начала спецоперации на Украине крупные иностранные компании начали сворачивать свою деятельность в России. Также западными странами были введены обширные антироссийские санкции.

6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в страну. В перечень попали, в частности, косметические компоненты, электроника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

Наука и техника,Видео,Михаил Славинский,Минпромторг,
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