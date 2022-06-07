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18 минут назад

Продавец Samsung и Apple захотел сократить число магазинов в России

Lenta.ruиещё 4

Компания Inventive Retail Group, которая занимается продажами продукции Apple, Lego, Samsung и Nike, остается на российском рынке, но хочет закрыть значительное число магазинов. О таких планах в ходе форума «Неделя российского ретейла» сообщил глава компании Тихон Смыков, передает ТАСС.

Samsung и Apple сократят число магазинов в России
Фото: ReutersReuters

«Мы, конечно, очень сильно сократим количество магазинов и масштаб операций, от этого никуда в нашей конкретно ситуации не деться. Но мы останемся на рынке и будем делать все для того, чтобы российские потребители жили нормально и имели доступ к той продукции, которая им нужна для жизни», — поделился Смыков.

Глава Inventive Retail Group добавил, что в условиях разрешенного параллельного импорта товаров в Россию важно, чтобы переход на новую схему не привел к «тотальной деградации качества продукции». В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя) в Россию по отдельным видам продукции. В начале мая Минпромторг согласовал параллельный импорт 50 групп товаров.

Ранее компания Inventive Retail Group уже подтвердила закрытие части магазинов Lego в России. В фирме заявили, что некоторые магазины будут временно закрыты из-за дефицита товаров, поскольку после начала военной спецоперации на Украине поставки продукции в Россию прекратились.

Наука и техника,Тихон Смыков,Михаил Мишустин,Минпромторг,Apple,
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