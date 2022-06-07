Почему Луна иногда кажется далекой, а иногда - близкой

Иногда ночью вы можете заметить, что Луна будто находится ближе к вам, чем раньше. Действительно ли она может приближаться к Земле или это иллюзия?

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На самом деле, по словам Сайласа Лэйкока, профессора астрономии из Массачусетского университета в Лоуэлле, существует так называемая иллюзия Луны. Она заключается в том, что в определённые периоды Луна выглядит очень большой.

Связан такой феномен с восприятием объектов человеком. Люди обычно замечают, что Луна кажется больше и ближе во время полнолуния или во время её нахождения около горизонта. Объясняется это тем, что мозг человека оценивает, насколько мал или велик объект, при помощи его сравнения с другими знакомыми предметами.