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1 час назад

Почему Луна иногда кажется далёкой, а иногда - близкой

Ferra.ru

Иногда ночью вы можете заметить, что Луна будто находится ближе к вам, чем раньше. Действительно ли она может приближаться к Земле или это иллюзия?

Почему Луна иногда кажется далекой, а иногда - близкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На самом деле, по словам Сайласа Лэйкока, профессора астрономии из Массачусетского университета в Лоуэлле, существует так называемая иллюзия Луны. Она заключается в том, что в определённые периоды Луна выглядит очень большой.

Связан такой феномен с восприятием объектов человеком. Люди обычно замечают, что Луна кажется больше и ближе во время полнолуния или во время её нахождения около горизонта. Объясняется это тем, что мозг человека оценивает, насколько мал или велик объект, при помощи его сравнения с другими знакомыми предметами.

Возникает такая иллюзия потому, что находится Луна всегда довольно далеко от Земли. Восприятие Луны по этой причине будет зависеть от размера объекта, рядом с которым вы находитесь. Если, например, вы будете смотреть на Луну, стоя у далёкого дома или горы, то этот космический объект покажется вам огромным.

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