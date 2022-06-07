РФ захотела включить телескоп eROSITA без согласия Германии

Российские астрономы выступили категорически против включения немецкого телескопа eROSITA вопреки воле европейских партнеров, отключивших его в конце февраля. Этот телескоп является частью космической обсерватории «Спектр-РГ», куда также входит телескоп ART-XC, разработанный в ИКИ РАН. «Газета.Ru» обсудила с экспертами, к каким последствиям может привести одностороннее решение «Роскосмоса».

Фото: DLR DLR

Телескоп eROSITA был построен Институтом внеземной физики Общества Макса Планка и предназначался для работы в паре с ART-XC. После обострения отношений между Россией и западными странами в связи с российской операцией на Украине немецкими специалистами аппарат был переведен в спящий режим. Четвертого июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал понять, что намерен включить питание eROSITA вопреки решению немецкой стороны.

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«Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории «Спектр-РГ» в паре с российским телескопом», — сообщил Рогозин в передаче на канале «Россия-24».

«У тех, кто принимал решение [в Берлине] по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр-РГ», — заявил Дмитрий Рогозин.

Научный руководитель Института космических исследований РАН, в котором велась разработка российской части совместной обсерватории, академик РАН Лев Зеленый обозначил в разговоре с «Газетой.Ru» позицию ученых.

«Наш институт — все ученые — категорически возражают против этого предложения. Возражение это и по политическим, и по техническим причинам», — заявил он.

Решение главы «Роскосмоса» включить немецкий телескоп вызвало массу вопросов в научной среде. Ученые ИКИ РАН пока не понимают, кто будет давать команды телескопу, и какая сторона — российская или германская — будет получать с него научные данные, и главное — как отнесутся к решению «Роскосмоса» немецкие коллеги российских ученых.

«Это — не российский прибор, я не берусь судить, насколько реалистична вся эта эпопея (с включением), не знаю, есть ли у наших специалистов коды обработки… Но даже если они есть, то публиковать эти данные будет просто невозможно — их не примет ни один журнал и правильно сделает», — считает академик Зеленый.

По его мнению, каждое космическое агентство должно управлять своим прибором, даже если он работает на чужом космическом аппарате. «Технически мы можем его включить, но конкретные команды, отправляемые на борт, должны быть сформированы в Германии», — добавил Лев Зеленый.

Против несогласованного включения немецкого телескопа выступил и академик Рашид Сюняев, научный руководитель проекта «Спектр-РГ».

«Это замечательный прибор, абсолютно мирового класса, который уже дал очень много данных. Все мы мечтаем, чтобы он вернулся к активной работе. Но это удивительно сложный прибор, и, если мы примем решение пренебречь соглашениями с партнерами и самостоятельно его включить, это может его просто погубить, — заявил он в интервью «Интерфаксу». — Этот прибор надо включать по соглашению с немецкой стороной. Нужно объяснить, провести переговоры, чтобы обе стороны понимали, что и в далеком будущем — лет через 10-20-30 — на наши спутники можно будет вновь ставить иностранные приборы экстра-класса, и действия с ними будут по меньшей мере согласованы».

При этом Сюняев заявил, что даже без немецкой половины аппарата «Спектр-РГ» не простаивает. Российский ART-XC работает в штатном режиме, но он не может заменить eROSITA. ART-XC чувствителен к более жестким, высокоэнергичным лучам, а немецкий аппарат должен был вести наблюдения в более мягкой, длинноволновой части спектра.

Возражает против одностороннего включения eROSITA и глава РАН Александр Сергеев. Свою позицию он уже изложил в письме к руководству «Роскосмоса» от Академии наук.

«Наше управление eROSITA — это дело непростое и в каком-то смысле даже рискованное. Потому что не мы этот прибор создавали и не мы его эксплуатировали. Эта техника очень серьезная, уникальная, и у наших ученых есть опасения, сумеем ли мы в принципе правильно управлять? Коллеги выражают обеспокоенность в связи с тем, не испортим ли мы этим прибор», — сказал Сергеев «Интерфаксу».

Впрочем, некоторые эксперты выступают за включение немецкого телескопа, несмотря на мнение ученых.

«В этой ситуации, которая сложилась не по нашей вине, я не вижу никаких этических проблем. Более неэтично, чем ведет себя по отношению к нам Запад, вести себя невозможно. Они сами разрушили все нормы взаимодействия — этические, моральные, да просто человеческие», — заявил «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Андрей Ионин.

При этом он не видит проблемы в том, что одностороннее решение России о включении немецкого телескопа может вызвать протест немецких астрономов и повредить их отношениям с российскими учеными.

«Нормальные люди все понимают, что такие решения принимают не ученые, а политики, оторванные от реальности, особенно на Западе. Что подумают немецкие, английские, французские политики — мне по барабану, если честно», — заявил эксперт.

При этом он предложил не отправлять данные с телескопа немецкой стороне, а выкладывать в открытый доступ.

«Как и во всех таких проектах, мы научные данные будем выкладывать в открытый доступ — а дальше, кто хочет, тот и пользуется. После всего мы считаем себя свободными ото всех обязательств, а для настоящих ученых будет хорошо, если их прибор заработает. Я думаю, что отношения между учеными не испортятся», — добавил эксперт.

Кроме того, сам Рогозин написал в своем Telegram-канале, что национальные интересы должны быть на первом месте: «Нашему научному сообществу и нашей космической индустрии следует действовать слаженно и исключительно в интересах национальной науки и руководствоваться исключительно нашими интересами. Обсерватория должна служить высшей науке, а не капризам мелкотравчатых европейских политиканов, имя которых никто не знает и знать не хочет».

Наконец, официальный Telegram-канал «Роскосмоса» предложил историческую аналогию ситуации.

«В феврале 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на лунную поверхность. Директор английской радиоастрономической обсерватории «Джодрелл Бэнк» Бернард Ловелл перехватил советский радиосигнал, по которому передавались первые панорамные снимки Луны. В результате зарубежные СМИ опубликовали снимки раньше, чем советские газеты. Почему-то в той ситуации это не было воспринято на Западе как «пиратство» и похищение научных данных», — говорится в сообщении.