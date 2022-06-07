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50 минут назад

Подо льдом Антарктиды обнаружили живые организмы

Lenta.ru

Команда новозеландских ученых из университетов Веллингтона, Окленда и Отаго, а также из Национального института водных и атмосферных исследований обнаружила в Антарктиде подо льдом живую экосистему с организмами на глубине 500 метров. Об этом сообщает The Guardian.

Подо льдом Антарктиды обнаружили живые организмы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ходе исследовательских работ специалисты пробурили 500-метровый лед, под которым скрывалось устье реки. В какой-то момент ученые заметили целую группу небольших членистоногих существ, чья длина достигала пяти миллиметров. Более пристальное изучение выявило, что это, вероятно, амфиподы — маленькие животные, к которым также относятся омары, крабы и клещи.

В апреле 2022 года команда специалистов из Германии и Польши выявила тайну сильнейших землетрясений в Антарктиде. Согласно данным проведенной работы, всему виной смещение острова Кинг-Джорджа примерно на 11 сантиметров.

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