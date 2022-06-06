Apple представила новое поколение MacBook Air

Корпорация Apple в рамках презентации на WWDC 2022 представила новое поколение MacBook Air с ARM-процессором M2. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Фото: Apple Apple

Ноутбук получил новый дизайн в стиле MacBook Pro с прямыми гранями и вырезом под фронтальную камеру в экране. MacBook Air получил 13,6-дюймовый дисплей с яркостью до 500 нит и порт зарядки MagSafe с двумя портами USB-C. Он быстрее прошлого поколения на 20 процентов, а в сравнении с поколением на процессорах Intel производительность выросла в пять раз. От одного заряда ноутбук работает 18 часов.

В комплекте с ноутбуком поставляется новый блок питания с дополнительным разъемом USB-C для подключения аксессуаров.

Чип M2 создан по пятинанометровому техпроцессу и имеет 20 миллиардов транзисторов. Чип поддерживает 24 гигабайта единой памяти (объединенный блок памяти для процессора и графического ядра). Чип имеет восьмиядерный процессор и десятиядерное видеоядро. В тестах производительности он быстрее на 18 процентов, графика стала на 35 процентов быстрее. Чип также установят в 13-дюймовый MacBook Pro.