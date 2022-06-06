Анонсирован выпуск российского ноутбука Bitblaze Titan

Производство российского ноутбука Bitblaze Titan может начаться в ближайшие месяцы. В первой партии планируется произвести 1 тысячу экземпляров. Об этом сообщает портал Ferra.Ru.
Отечественные ноутбуки будет производить компания «Промобит» из Омска на базе мобильного чипа «Байкал-М». Стоимость устройства составит 100 тысяч рублей. Предсерийная версия будет тоньше и легче показанного ранее инженерного образца. Это связано с тем, что при разработке прототипа использовалась полноценная материнская плата, которая встречается в системных блоках.
Ноутбук Bitblaze Titan оснащен 15,6-дюймовый IPS-дисплеем с FullHD-разрешением, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной. Устройство работает под управлением российских Linux-дистрибутивов — Alt или Astra.
Первая партия составить 1 тысячу экземпляров, которые будут предназначены для государственных структур и организаций.
Ранее сообщалось, что в России разработали первый в мире суперкомпьютер с «интуитивным» процессором на базе отечественной архитектуры «Леонард Эйлер». Устройству дали название «Тераграф». Компьютер оснащен особенным процессом, благодаря которому он может находить неочевидные связи между параметрами объектов в больших массивах данных и подсказывать оптимальные решения разных задач.