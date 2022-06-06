Анонсирован выпуск российского ноутбука Bitblaze Titan

Производство российского ноутбука Bitblaze Titan может начаться в ближайшие месяцы. В первой партии планируется произвести 1 тысячу экземпляров. Об этом сообщает портал Ferra.Ru.

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Отечественные ноутбуки будет производить компания «Промобит» из Омска на базе мобильного чипа «Байкал-М». Стоимость устройства составит 100 тысяч рублей. Предсерийная версия будет тоньше и легче показанного ранее инженерного образца. Это связано с тем, что при разработке прототипа использовалась полноценная материнская плата, которая встречается в системных блоках.

Ноутбук Bitblaze Titan оснащен 15,6-дюймовый IPS-дисплеем с FullHD-разрешением, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной. Устройство работает под управлением российских Linux-дистрибутивов — Alt или Astra.

Первая партия составить 1 тысячу экземпляров, которые будут предназначены для государственных структур и организаций.