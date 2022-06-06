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47 минут назад

Российский ноутбук на процессоре "Байкал-М" готов к предсерийному производству

Газета.Ru

Компания "Промобит" готова начать предсерийное производство отечественного ноутбука Bitblaze Titan на базе мобильного чипа "Байкал-М". Об этом сообщает портал Ferra.Ru.

Российский ноутбук на процессоре "Байкал-М" готов к предсерийному производству
Фото: BITBLAZEBITBLAZE

В первую партию войдет одна тысяча ноутбуков Bitblaze, стоимость которых составит 100 тыс. руб. Предсерийная версия ноутбука будет тоньше и легче показанного ранее инженерного образца. Это объясняется тем, что при разработке прототипа использовалась полноценная материнская плата, которая встречается в системных блоках.

Поставки с первой партии будут предназначены для государственных структур и организаций. Ноутбук Bitblaze Titan оснащен 15,6-дюймовый IPS-дисплеем с FullHD-разрешением, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной.

Ноутбук работает под управлением отечественных Linux-дистрибутивов на выбор - Alt или Astra.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что в России создали первый в мире суперкомпьютер с "интуицией".

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