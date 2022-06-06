Nokia выпустит два бюджетных смартфона с «премиальным» дизайном

Некогда Nokia была известна в качестве производителя самых топовых телефонов. Сейчас времена изменились и компания активно ищет свою новую уникальную особенность.

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Одной из них является стратегия «делать недорогие телефоны, напоминающие премиальные». И, судя по всему, ей же компания намерена следовать и в дальнейшем.

Так, в сети появилась информация сразу о двух новых смартфонах бренда — в линейках Nokia X и Nokia G. В основу девайсов ляжет чип Snapdragon 480+ 5G, что говорит об их бюджетности.