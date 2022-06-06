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28 минут назад

Программы больше не будут выключаться сами по себе: Windows 11 получит полезное нововведение

Ferra.ru

Microsoft тестирует обновления для Microsoft Store в Windows 11, которые кое-что сделают удобнее. Сейчас приложения могут закрываться и снова открываться сами во время их обновления. С нововведением же магазин будет пропускать обновления для открытых приложений.

Windows 11 получит полезное нововведение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Помимо этого, Microsoft ускорит навигацию в магазине, что должно упростить поиск приложений. Наряду с этими улучшениями компания также представляет встроенную поддержку Arm64, поэтому Microsoft Store будет намного быстрее на таких устройствах, как Surface Pro X.

И ещё одно: Microsoft расширяет поддержку всплывающих окон для Android-приложений. Если вы сидите в интернете и находите приложение для Android в магазине Amazon, Windows 11 покажет всплывающее окно, позволяющее быстро установить его.

Это обновление Microsoft Store станет доступно для всех пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы.

Наука и техника,Amazon,Microsoft,
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