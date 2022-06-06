Windows 11 получит полезное нововведение

Microsoft тестирует обновления для Microsoft Store в Windows 11, которые кое-что сделают удобнее. Сейчас приложения могут закрываться и снова открываться сами во время их обновления. С нововведением же магазин будет пропускать обновления для открытых приложений.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Помимо этого, Microsoft ускорит навигацию в магазине, что должно упростить поиск приложений. Наряду с этими улучшениями компания также представляет встроенную поддержку Arm64, поэтому Microsoft Store будет намного быстрее на таких устройствах, как Surface Pro X.

И ещё одно: Microsoft расширяет поддержку всплывающих окон для Android-приложений. Если вы сидите в интернете и находите приложение для Android в магазине Amazon, Windows 11 покажет всплывающее окно, позволяющее быстро установить его.