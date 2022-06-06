В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
33 минуты назад

"Лаборатория Касперского" предупредила россиян о росте хакерских атак по электронной почте

Газета.Ruиещё 1

В марте 2022 года хакеры активизировали рассылку по электронной почте вредоносных программ под видом документов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лаборатории Касперского».

"Лаборатория Касперского" предупредила о хакерских атаках по электронной почте
Фото: Газета.руГазета.ру

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в марте защита против рассылаемых по почте вредоносных программ сработала более 19 млн раз, причем месяцем ранее этот показатель составлял 14 млн раз. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Паринова, на сегодняшний день вредоносные офисные документы являются одним из самых распространенных методов заражения устройств жертв с помощью незакрытых уязвимостей.

Как отмечает издание, для российских пользователей эта ситуация усугубляется тем, что многие зарубежные поставщики офисных программ закрыли возможность приобретать актуальные версии своего ПО. Это означает, что россияне продолжают пользоваться устаревшими сборками популярных программ, которые наиболее подвержены хакерским атакам из-за отсутствия регулярных обновлений.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что китайские хакеры начали эксплуатировать уязвимость в Microsoft Office.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители