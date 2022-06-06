"Лаборатория Касперского" предупредила о хакерских атаках по электронной почте

В марте 2022 года хакеры активизировали рассылку по электронной почте вредоносных программ под видом документов, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лаборатории Касперского».

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В «Лаборатории Касперского» отметили, что в марте защита против рассылаемых по почте вредоносных программ сработала более 19 млн раз, причем месяцем ранее этот показатель составлял 14 млн раз. По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дениса Паринова, на сегодняшний день вредоносные офисные документы являются одним из самых распространенных методов заражения устройств жертв с помощью незакрытых уязвимостей.

Как отмечает издание, для российских пользователей эта ситуация усугубляется тем, что многие зарубежные поставщики офисных программ закрыли возможность приобретать актуальные версии своего ПО. Это означает, что россияне продолжают пользоваться устаревшими сборками популярных программ, которые наиболее подвержены хакерским атакам из-за отсутствия регулярных обновлений.