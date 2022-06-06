Теперь не только автомобили: Geely запустила спутники в космос

Дочерняя компания Geely Technology Group — Geespace — отправила в космос первые девять из 240 спутников: они были запущены с космодрома Сичан и выведены на низкую околоземную орбиту. Спутники позволят компании развернуть систему позиционирования, определяющую положение беспилотников с точностью до сантиметра, и запустить ИИ-платформу OmniCloud. Последняя не только помогает беспилотниками передвигаться и поддерживать связь с транспортной инфраструктурой, но также умеет прокладывать маршруты для дронов и аэротакси.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Geespace — первый в Китае частный разработчик, оператор и массовый производитель низкоорбитальных коммерческих спутников. Еще в начале прошлого года стало известно, что компания получила лицензию и запустила в Тайчжоу завод по производству спутников, который к 2025 году должен выйти на проектную мощность в 500 спутников ежегодно.

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Первая партия спутников GeeSAT-1 не только собрана, но и уже запущена в космос. GeeSAT-1 представляет собой модульный высокопрочный высокопроизводительный спутник для низкой околоземной орбиты, который определяет местоположение «подключенных» автомобилей Geely с точностью до сантиметра и обеспечивают связь транспортных средств и инфраструктуры для безопасного автономного вождения.

Пока запущены девять спутников, а до 2025 года в космос отправят еще 72 экземпляра — они отработают пятилетний цикл, после чего переместятся в атмосферу Земли, в которой разрушатся, не оставляя космического мусора. Всего же группировка будет насчитывать 240 спутников. Geespace управляет ими через сеть наземных станций в Китае, расположенных в Циндао, Тайчжоу, Корле, Чэнду и Харбине. Первоначально сервисное покрытие будет доступно на китайском рынке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а после 2026 года планируется глобальное расширение.