Ученые открыли экосистему под тающим ледником

Ученые из Новой Зеландии обнаружили экосистему на глубине в 500 метров под поверхностью ледника Росса — крупнейшего шельфового ледника Антарктиды. Под ним оказались огромные пещеры, в водах которых обитают рои крошечных членистоногих, похожих на креветок. Об этом сообщает The Guardian.

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Специалисты университетов Веллингтона, Окленда и Отаго, Национального института водных и атмосферных исследований (Niwa) и геологических и ядерных наук заглянули под ледяной щит в рамках изысканий по оценке последствий изменения климата на полярных территориях.

Руководитель проекта Хью Хорган отметил, что ученые знали о сети подледных озер и рек с пресной водой в Антарктике, но никогда прежде не изучали их напрямую.

Подледная съемка оказала, что пещеры под ледником Росса кишат амфиподами — ракообразными размером около пяти миллиметров. Амфиподы родственны омарам и лобстерам.

Исследователи также обнаружили, что на антарктические экосистемы повлияло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на островах Тонга в начале 2022 года. Приборы научной команды зафиксировали значительное изменение давления, когда вызванное извержением цунами дошло до ледяного континента.