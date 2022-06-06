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1 час назад

Ученые открыли экосистему под тающим ледником, заселенную родственниками омаров и лобстеров

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Ученые из Новой Зеландии обнаружили экосистему на глубине в 500 метров под поверхностью ледника Росса — крупнейшего шельфового ледника Антарктиды. Под ним оказались огромные пещеры, в водах которых обитают рои крошечных членистоногих, похожих на креветок. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые открыли экосистему под тающим ледником
Фото: iStockiStock

Специалисты университетов Веллингтона, Окленда и Отаго, Национального института водных и атмосферных исследований (Niwa) и геологических и ядерных наук заглянули под ледяной щит в рамках изысканий по оценке последствий изменения климата на полярных территориях.

Руководитель проекта Хью Хорган отметил, что ученые знали о сети подледных озер и рек с пресной водой в Антарктике, но никогда прежде не изучали их напрямую.

Подледная съемка оказала, что пещеры под ледником Росса кишат амфиподами — ракообразными размером около пяти миллиметров. Амфиподы родственны омарам и лобстерам.

Исследователи также обнаружили, что на антарктические экосистемы повлияло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на островах Тонга в начале 2022 года. Приборы научной команды зафиксировали значительное изменение давления, когда вызванное извержением цунами дошло до ледяного континента.

Ранее Plus-one.ru рассказывал об исследовании, согласно которому ледники Антарктиды продолжают расти, несмотря на глобальное потепление.

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