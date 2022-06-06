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38 минут назад

Вирусолог Волчков объяснил, как оспа обезьян стала заражать людей

Ura.Ru

Вирусу, который пытается перейти из популяции животных к человеку, проще это сделать через людей, страдающих от ВИЧ и СПИД. Учитывая большое количество таких больных в Африке, вспышка оспы обезьян возникла именно так. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Раскрыто, как оспа обезьян стала заражать людей
Фото: ТАССТАСС

«Есть ощущение, что такие процессы, как ВИЧ, переходящий в СПИД, и адаптация новых вирусов из Африки к человеку взаимосвязаны. Сегодня оспа обезьян, до этого Омикрон, завтра еще что-нибудь. В Африке огромное количество ВИЧ-инфицированных. В некоторых странах Африки эта цифра достигает 70-80%. Это даже не каждый второй. ВИЧ рано или поздно переходит в СПИД. Он повреждает иммунную систему. Любому вирусу, который пытается адаптироваться к человеку, гораздо проще это сделать через больных с дефектной иммунной системой», — сказал Павел Волчков.

Случаи заражения оспой обезьян есть в больших странах, чем известно, сказал вирусолог. «Я уверен, что это заболевание есть не только в Нигерии. Просто из соседних стран этой информации просто нет. Если там не побороть оспу, то периодически она будет прилетать и в Европу, и с какой-то вероятностью в Россию», — отметил эксперт. По его словам, вероятность проникновения в РФ минимальна. «Все зависит от интенсивности сообщения с Европой. Сейчас она низкая. Поэтому вероятность исторически минимальна», — объяснил руководитель лаборатории.

Волчков предупредил, что оспа может быть не последним опасным вирусом, который распространился из Африки. «Нужно глобально решать мировой вопрос с ВИЧ, который локализован в Африке. Мы так и будем получать новые адоптированные вирусы к человеку, если этого не сделаем», — заключил собеседник URA.RU.

Наука и техника,Павел Волчков,
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