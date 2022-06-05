Зонд DAVINCI скоро погрузится в адскую атмосферу Венеры

Запуск миссии DAVINCI к Венере запланирован на 2029 год. В новой статье подробно описали предстоящее путешествие – смелую миссию, которая поможет пролить свет на загадочное и потенциально пригодное для жизни прошлое этой планеты.

По прибытии на вторую планету от Солнца, зонд погрузится в атмосферу Венеры и в течение часа будет поглощать ее газы, затем он приземлится на поверхность планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal. DAVINCI разработан как летающая химическая лаборатория, и он будет использовать свои встроенные приборы для анализа атмосферы Венеры, температуры, давления и скорости ветра, одновременно делая несколько фотографий своего путешествия через этот "ад".