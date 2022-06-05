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44 минуты назад

Samsung Galaxy S22 продается в Китае по цене в 33 тысяч рублей

Газета.Ru

Стоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 опустилась до 3,6 тыс. юаней (около 33,9 тыс. руб.), сообщает портал ITHome. Купить южнокорейский флагман по рекордно низкой цене можно на китайской интернет-площадке JD.com.

Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S22 в Китае
Фото: Дони Джабборов/«Газета.Ru»Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Кроме того, можно сэкономить дополнительные 56 юаней (около 527 руб.) благодаря специальному купону. Таким образом, всего за 33,3 тыс. руб. можно купить флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 в модификации 8/128 ГБ оперативной и постоянной памяти.

Также в отличие от доступных в российской рознице моделей стоимостью от 85 тыс. руб., китайские версии оснащаются чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. По данным многочисленных сравнений, чип от Qualcomm в смартфонах проявляет себя более производительным и стабильным по сравнению с Exynos 2200, которым оснащаются российские модели.

Однако покупка смартфонов не из официальной российской розницы таит разного рода недостатки, один из которых — отсутствие гарантийной поддержки.

Samsung Galaxy S22 — младшая модель флагманской серии южнокорейского бренда. Гаджет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. На задней панели устройства расположены три камеры — основная на 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим приближением и 12-мегапиксельый ультраширокоугольный модуль.

Наука и техника,Qualcomm,
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