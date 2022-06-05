Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S22 в Китае

Стоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 опустилась до 3,6 тыс. юаней (около 33,9 тыс. руб.), сообщает портал ITHome. Купить южнокорейский флагман по рекордно низкой цене можно на китайской интернет-площадке JD.com.
Кроме того, можно сэкономить дополнительные 56 юаней (около 527 руб.) благодаря специальному купону. Таким образом, всего за 33,3 тыс. руб. можно купить флагманский смартфон Samsung Galaxy S22 в модификации 8/128 ГБ оперативной и постоянной памяти.
Также в отличие от доступных в российской рознице моделей стоимостью от 85 тыс. руб., китайские версии оснащаются чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. По данным многочисленных сравнений, чип от Qualcomm в смартфонах проявляет себя более производительным и стабильным по сравнению с Exynos 2200, которым оснащаются российские модели.
Однако покупка смартфонов не из официальной российской розницы таит разного рода недостатки, один из которых — отсутствие гарантийной поддержки.
Samsung Galaxy S22 — младшая модель флагманской серии южнокорейского бренда. Гаджет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. На задней панели устройства расположены три камеры — основная на 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим приближением и 12-мегапиксельый ультраширокоугольный модуль.