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1 час назад

WABetaInfo: в WhatsApp появится двойной проверочный код для регистрации

Газета.Ruиещё 2

Разработчики WhatsApp усложнят авторизацию в мессенджере в целях повышения безопасности пользователей путем добавления дополнительных СМС-подтверждений, сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp решили усложнить авторизацию пользователей
Фото: ReutersReuters

Так, если пользователь попробует активировать свой профиль на новом устройстве, ему необходимо будет дважды получить сообщение с проверочным шестизначным кодом вместо одного, как это было ранее. При этом между первым и вторым сообщением должно будет пройти определенное время, которое пока остается неизвестным.

Такая практика, как отмечается, позволит избежать кражи аккаунта злоумышленниками.

В WhatsApp появится долгожданная функция

Пока новая функция находится в стадии разработки и выборочно доступна для некоторых бета-тестеров. О сроках появления нововведения не сообщается.

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