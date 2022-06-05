В WhatsApp решили усложнить авторизацию пользователей

Так, если пользователь попробует активировать свой профиль на новом устройстве, ему необходимо будет дважды получить сообщение с проверочным шестизначным кодом вместо одного, как это было ранее. При этом между первым и вторым сообщением должно будет пройти определенное время, которое пока остается неизвестным.