Самая старая обувь обнаружена в Норвегии

3000-летний маленький кожаный ботинок эпохи бронзы, принадлежавший женщине или юноше, признан самой древней обувью в Норвегии . Он был обнаружен среди тысяч других артефактов, найденных среди тающих горных ледников за последние два десятилетия. Однако теперь изменение климата может положить конец всем этим находкам. Об этом пишет издание Live Science со ссылкой на отчет Норвежского университета науки и технологий.

В отличие от объектов, извлекаемых из кислых болотистых почв или побывавших под гигантскими ледниками, артефакты, извлеченные из норвежского льда, находятся чаще всего в безупречном состоянии, демонстрируя минимальное разложение и деформацию даже после тысяч лет замороженного состояния. Это связано с тем, что участки льда в этой стране относительно стабильны, неподвижны и не содержат агрессивных соединений. Совершенно неповрежденное оружие, одежда, текстиль, а также останки растений и животных — все это появлялось изо льда, помогая пролить свет на тысячи лет норвежской истории. Всего за несколько десятилетий обширные участки норвежских ледяных территорий растаяли, высвобождая все эти замечательные артефакты и сразу же подвергая их воздействию стихии. «Анализ, основанный на спутниковых снимках, полученных в 2020 году, показывает, что к настоящему времени растаяло более 40% из 10 участков льда с ранее сделанными известными находками, — заявила соавтор отчета археолог Биргитте Скар. — Эти цифры заставляют нас считаться с угрозой быстрой потери высвобождаемых изо льда находок, не говоря уж о климатических последствиях всех этих процессов».